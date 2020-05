Unione Cuochi Abruzzesi: "Servono fondi dal governo ed etica dai ristoratori"

In questi giorni l'Unione Regionale Cuochi Abruzzesi ha lanciato una proposta al governo. Si tratta di un appello corale diretto sia alle istituzioni, a cui si chiede aiuto e supporto economico diretto, sia ai ristoratori stessi. Nonostante la difficoltà, per l'Urca è necessario prevedere un periodo di formazione che certifichi di poter lavorare in sicurezza e garantire l'incolumità dei clienti e degli operatori stessi.

Ecco cosa dichiara il presidente Lorenzo Pace:

