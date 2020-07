L'Uilfpl Abruzzo incalza la Regione: "Pagare subito le premialità per i dipendenti Asl impegnati con il Covid"

Giuseppe De Angelis, segretario regionale Uilfpl Abruzzo, sollecita la Regione Abruzzo a pagare il prima possibile le premialità per il personale Asl impegnato nell'emergenza Covid. A seguito dell'accordo raggiunto fra l'ente ed il sindacato, è stato disposto il pagamento della premialità aggiuntiva una tantum dal primo marzo al 30 aprile 2020, per i dipendenti direttamente impegnati nel contrasto all'emergenza in quel periodo.

Si tratta di 40 euro per ogni giorno di lavoro, mentre per gli occasionali di 20 euro per ogni giorno lavorativo. Premi anche per chi ha contratto il Covid per tutta la durata della quarantena. L'accordo, evidenzia De Angelis, è migliore rispetto a quelli raggiunti in altre regioni dove si arriva a 1000 euro una tantum. L'accordo prevede anche una nuova ripartizione delle risorse regionali per le quattro Asl, una quota pari a 4/5 viene ripartita in misucra proporzionale al numero di unità in servizio al 31 dicembre 2019, e l'altra parte in base al numero di pazienti positivi presi in carico.

