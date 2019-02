Ugl: sportelli a disposizione dei cittadini per quota 100, reddito e pensione di cittadinanza

Sportelli Ugl a disposizione dei cittadini anche a Pescara per quota 100, reddito e pensione di cittadinanza. Lo ha fatto sapere la sigla sindacale ricordando che l'ufficio si trova in via Milano 3, dove si potranno avere informazioni e supporto per le domande relative ai sussidi appena introdotti dal governo, ed alla questione del pensionamento con quota 100.

Il segretario regionale De Amicis annuncia la ricezione di molte domande e presto potrebbero esserci anche ulteriori iniziativa per informare i cittadini.

Orari di apertura: