Cinque uffici postali di Pescara chiusi per la prevista mancanza di acqua: ecco quali

Sono in totale 5 gli uffici postali di Pescara che resteranno chiusi per la prevista mancanza di acqua domani, giovedì 14 maggio.

Infatti per la giornata di domani è prevista l'interruzione dell'erogazione idrica in diverse zone del capoluogo adriatico per alcuni lavori che verranno eseguiti dall'Aca.

Saranno però regolarmente disponibili gli Atm Postamat per i prelievi e tutte le operazioni consentite.

A farlo sapere è Poste Italiane che indica gli uffici postali che non apriranno domani:

Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele);

Pescara 2 (via Carducci);

Pescara 4 (via Cavour);

Pescara 6 (via Nazionale Adriatica Nord);

Pescara 9 (viale De Amicis).

In città, saranno regolarmente aperti, con modalità “doppio turno” fino alle 19:05, gli uffici postali di Pescara 8 (via Verrotti), Pescara 5 (via Passolanciano) e Pescara 3 (viale D’Annunzio), e fino alle 13.35 gli uffici postali di Pescara 1 (via Monti), Pescara 7 (via Tiburtina), Pescara 11 (via Monte Faito), Pescara 12 (via di Sotto) e Pescara 10 (via Tirino).