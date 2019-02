Turismo, la Regione Abruzzo promuove il territorio a Monaco e Praga

Prosegue l'attività di promozione turistica della Regione Abruzzo in europa e nel mondo. Nei prossimi giorni infatti, la nostra Regione sarà presente a due importanti appuntamenti fieristici in programma in Germania ed in Repubblica Ceca.

Si tratta del FR.E.E. a Monaco, dal 20 al 24 febbraio, fiera di riferimento in Germania per chi ama le vacanze immerso nella natura, in camper o roulotte e a chi è interessato al turismo nautico e all'alpinismo, e della 28esima edizione dell’Holiday World a Praga, dal 21 al 24 febbraio, la più importante fiera di settore della Repubblica Ceca.

Nell'appuntamento di Praga ci sarà un incontro organizzato dalla Regione in colalborazione con Enit, per presentare l'offerta turistica integrata dell'Abruzzo e gli elementi di peculiarità del territorio, annunciando l'avvio dal 1 aprile 2019 della nuova rotta fra gli aeroporti di Pescara e Praga.