Turismo, le proposte della Cna per rilanciare il marchio "Abruzzo"

Nove punti programmatici fondamentali, da attuare per rilanciare il turismo in Abruzzo, un turismo che deve riproporsi anche nelle aree dell'entroterra oltre che su tutta la costa regionale. La Cna Turismo e Commercio ha rinuito gli operatori del settore per fare il punto della situazione e soprattutto arrivare ad esporre tutte le richieste e proposte per rendere il marchio "Abruzzo" completamente attrattivo, sfruttando tutte le risorse e potenzialità dell'intero territorio.

Fra i punti troviamo il riconoscimento professionale per categorie turistiche che ora ne sono prive, come le guide ciclo-turistiche, e ambientali-escusionistiche; individuare e presentare progetti per l’utilizzo dei fondi comunitari; censire e recuperare le tante strutture turistiche pubbliche inutilizzate; recuperare percorsi e strade secondari; costruire una rete di operatori in grado di interagire tra loro connettendo i vari comparti.

Cna Turismo inoltre vuole dar vita a percorsi vincenti enogastronomici, turistico - religiosi come nel caso della costa dei trabocchi. A parlare il responsabile Gabriele Marchese: