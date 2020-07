Il Covid non frena il turismo estivo in Abruzzo: + 15% rispetto allo scorso anno

Dati positivi per l'estate 2020 sul fronte del turismo in Abruzzo. Nonostante il Covid, infatti, come fa sapere l'assessore Febbo, ci sarà un aumento del 15% rispetto allo scorso anno, con circa 740 mila turisti che visiteranno e soggiorneranno nella nostra regione.

L'assessore regionale ha fatto sapere che si tratta di una delle migliori performance a livello nazionale, analizzando i dati di Isnart Unioncamere. La ripartenza sta avvenendo con numeri soddisfacenti, un dato confermato dagli operatori economici del settore che iniziano a registrare flussi importanti. La nostra regione sarà scelta soprattutto da turisti della Lombardia e Piemonte, che scelgono il cicloturismo e il trekking, visitando le bellezze naturali ed il mare pulito ed accogliente.

Roberto Di Vincenzo, di Isnart, ha aggiunto:

