TUA, presentata a Pescara la nuova composizione del Cda

Carmine Paolini e Irini Pervolaraki sono i nuovi consiglieri di amministrazione di TUA spa, la società unica abruzzese di trasporto. Li hanno presentati, in una conferenza stampa nella sede pescarese della Regione, l'assessore al Bilancio, Silvio Paolucci e il consigliere delegato ai Trasporti, Maurizio Di Nicola.

Paolini, originario di Lanciano, 57 anni, laureato in giurisprudenza ed esperto in diritto commerciale, comunitario e regionale, e' presidente della sezione frentana del 'Centro Studi Luigi Sturzo' e direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi Lanciano-Ortona.

Pervolaraki, ingegnere di 63 anni, e' di origine greca. La neo consigliera ha ricoperto ruoli apicali in multinazionali, come Dayco e Pirelli. Nel ruolo di corporate quality vice president, ha gestito con efficacia l'installazione, l'avviamento e la certificazione da enti terzi del sistema di qualita' ed ambiente in mercati emergenti quali Cina, Indica, Brasile e Polonia.

Il nuovo Cda di TUA spa e' cosi' composto:

Tullio Tonelli (presidente)

Guido Dezio (vice presidente)

Federica Evangelista, Irini Pervolaraki e Carmine Paolini (consiglieri)