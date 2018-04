TUA: in arrivo licenziamento collettivo per 46 dipendenti di Sistema Srl?

No al licenziamento collettivo per 46 dipendenti della società Sistema Srl, di proprietà dell'azienda di trasporti regionale TUA. La CGIL Abruzzo interviene in merito alla questione del fallimento della controllata di TUA, che potrebbe portare al licenziamento per i dipendenti.

Il sindacato attacca duramente sia l'azienda stessa che la Regione Abruzzo, che non avrebbero fatto nulla per evitare l'avvio della procedura di licenziamento collettivo nonostante le rassicurazioni giudicate prive di fondamento. La CGIL inoltre ha deciso di disertrare la richiesta di incontro di TUA per valutare criteri e regolamenti per le promozioni del personale e la disciplina retributiva delle cariche dirigenziali.

Anche questa volta ci aspettiamo che qualcuno proverà a strumentalizzare questa drammatica notizia, addossando alle organizzazioni sindacali e alla Filt Cgil nello specifico le responsabilità di quanto sta accadendo. Abbiamo la documentazione e gli atti necessari accumulati nel tempo, per respingere con forza e con determinazione al mittente queste eventuali insinuazioni e lo faremo insieme ai 46 lavoratori di Sistema srl ai quali manifestiamo da subito la nostra solidarietà, la nostra vicinanza e il nostro

impegno per una soluzione positiva della vertenza