Tua, bilancio in perdita nel 2018: l'attacco del M5S

Una situazione disastrosa per quanto concerne i conti della Tua, l'azienda di trasporto unico abruzzese. Domenico Pettinari, consigliere regionale del M5S, attacca i vertici dell'azienda pubblica dopo aver snocciolato i dati relativi al primo semestre del 2018.

Il consigliere pentastellato sottolinea come le operazioni presentate dall'azienda come "oro" si siano rivelate in realtà "piombo" con le perdite che sono cresciute a fronte di una diminuzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2017:

"Nel report, infatti, notiamo che i ricavi da traffico passano dai 16.135.417 euro del I semestre 2017 ai 15.238.860 del I semestre 2018, con una perdita di 896.556 euro. Una perdita gigantesca se pensiamo che quella da traffico autolinee chiusa alla fine del 2017 rispetto al 2016 ammontava ad euro 917.647. Inoltre il valore della produzione al I semestre 2018 si attesta ad euro 62.571.875, con una perdita di euro 1.220.954, rispetto al dato registrato al I semestre 2017 di euro 63.792.829. In compenso aumentano i costi della produzione, confermando il trend degli anni passati, che per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, passa dai 10.450.333 euro del I semestre 2017 ai 11.476.464 euro del I semestre 2018, con un aumento di euro 1.026.131, così come è aumentato il costo del personale che passa dai 35.904.719 del I semestre 2017 ai 36.476.892 euro del I semestre 2018, con un surplus di 572.173 euro. In sintesi al I semestre 2018 registriamo un dato negativo tra la differenza del costo e valore della produzione di euro 1.922.981, maggiore di euro 827.353 rispetto al dato registrato al I semestre 2017, pari ad euro 1.095.628."

Pettinari ha aggiunto che la perdita nel conto economico di Tua è di circa 2,161 milioni di euro, superiore di quasi 700 mila euro alla perdita registrata nel primo semestre 2017, e si dice preoccupato per il futuro dell'azienda soprattutto per il taglio dei servizi a fronte di un aumento dei costi.