Trenitalia lancia un servizio di customer care per i pendolari

Trenitalia lancia un servizio di customer care dedicato in esclusiva ai pendolari e che sarà attivo sia sui convogli sia nelle stazioni. In Abruzzo il desk informativo nella stazione di Pescara Centrale sarà operativo da lunedì 19 novembre con 5 operatori che ascolteranno le esigenze dei passeggeri dei treni regionali per facilitare la loro esperienza di viaggio.

Il lancio del nuovo servizio avviene su scala nazionale. Così Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: