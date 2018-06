Treni d'estate, confermati i quattro Frecciarossa tra Pescara e Milano

Dal prossimo 10 giugno scatteranno gli orari estivi dei treni. Confermati i quattro Frecciarossa (nonchè tutti i Frecciabianca) che ogni giorno collegano Pescara con Milano. Inoltre tornano i Frecciabianca estivi a Giulianova e a Vasto San Salvo; a Giulianova altri due Frecciabianca fermeranno per tutto l’anno. Previsti servizi, offerte e agevolazioni ad hoc con particolare attenzione alle famiglie.

Il Frecciabianca Pescara-Milano

In Abruzzo tornano le fermate estive di due Frecciabianca a Giulianova e Vasto San Salvo che, dal 10 giugno al 16 settembre, collegheranno direttamente le due località balneari con il Nord Italia.

Il Frecciabianca 8806 parte da Pescara alle 5.55, ferma a Giulianova (a. 6.14 – p. 6.16), San Benedetto del Tronto (a. 6.28 – p. 6.30), Ancona (a. 7.13 – p. 7.16), Pesaro (a. 7.43 – p. 7.45), Rimini (a. 8.04 – p. 8.06), Cesena (a. 8.22 – p. 8.24), Forlì (a. 8.34 – p. 8.36), Faenza (a. 8.44 – p. 8.46), Bologna Centrale (a. 9.14 – p. 9.18), Modena (a. 9.39 – p. 9.41), Reggio Emilia (a. 9.52 – p. 9.54), Parma (a. 10.08 – p. 10.10), Piacenza (a. 10.39 – p. 10.41) e arriva a Milano alle 11.25.

Il Frecciabianca 8823 parte da Milano Centrale alle ore 17.35, ferma a Piacenza (a. 18.18 – p. 18.20), Parma (a. 18.44 – p. 18.46), Reggio Emilia (a. 18.58 – p. 19.00), Modena (a. 19.13 – p. 19.15), Bologna Centrale (a. 19.38 – p. 19.42), Faenza (a. 20.05 – p. 20.07), Forlì (a. 20.15 – p. 20.17), Cesena (a. 20.27 – p. 20.29), Rimini (a. 20.46 – p. 20.48), Pesaro (a. 21.08 – p. 21.10), Ancona (a. 21.41– p. 21.44), San Benedetto del Tronto (a. 22.21 – p. 22.23), a Giulianova (a. 22.34 – p. 22.36) e arriva a Pescara alle 23.

Ogni giorno, inoltre, il Frecciabianca 8889 partirà da Milano alle 10,35 e fermerà a Giulianova alle 15,19 mentre il Frecciabianca 8882 partirà da Giulianova alle 14,33 per giungere nella città della Madonnina alle 19,25. A Vasto San Salvo, invece, fermerà alle 17,17 il Frecciabianca 8891 in partenza da Milano Centrale alle 11,35 e alle 15,37 il Frecciabianca 8886, che arriverà a Milano alle 21,25. Il nuovo orario porta inoltre a Giulianova due nuove fermate ordinarie Frecciabianca, che resteranno in vigore per tutto l’anno.