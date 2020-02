Crescono i dipendenti nel settore trasporti e logistica in Abruzzo, ma meno rispetto alla media nazionale

Anche in Abruzzo crescono gli addetti nel settore dei trasporti e logistica, anche se in misura minore rispetto alla media nazionale. I dati sono stati presentati dal consiglio e dalla fondazione nazionale dei commercialisti grazie all'apposito osservatorio sui bilanci delle Srl.

A livello nazionale, gli addetti aumentano del 6,4% con un fatturato che cresce dell'8,1% anche se si tratta di dati di crescita inferiori rispetto a quanto registrato nel 2019.

In Abruzzo, invece, la crescita si ferma al 4,6% per quanto riguarda il numero di lavoratori e al 6,5% per il fatturato, un dato dunque sotto la media del restro del Paese. Il dato nazionale della tipologia di imprese, infine, indica una crescita dell 11,3% per il trasporto terrestre, dell'87% per trasporto marittimo ed acque interne, 6,6% per magazzinaggio e attività di supporto alla logistica e 3,8% per il trasporto di passeggeri. Nella classifica delle Regioni, l'Abruzzo si posiziona a metà graduatoria.