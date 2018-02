Trasporti: assunzioni alla Tua, bando per 55 manutentori

E' stato pubblicato il bando di TUA, l'azienda unica per il trasporto pubblico regionale, che prevede l'assunzione di 55 manutentori per i mezzi su gomma e rotaia. Il bando scadrà l'8 aprile prossimo e si colloca nell'ambito del piano di assunzioni stilato dalla società, con un aumento complessivo di 79 figure professionali entro il 2018.

Alla presentazione del bando erano presenti il presidente della regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, il consigliere delegato ai Trasporti Camillo D’Alessandro e per TUA SpA, il presidente di Tua Spa Tullio Tonelli ed il direttore generale Giuseppe Alfonso Cassino. Nel Piano Finanziario 2018 presvisto anche l'acquisto di 58 nuovi bus dei 206 previsti per il quadriennio 2018- 2021 per un importo totale pari a 48 milioni di euro di cui 13 a carico dell’azienda. L’operazione di mrinnovamento consentirà di abbassare l’età media dei bus da 12,8 a 9,7 anni.