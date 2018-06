Turismo: tour operator da tutta l'Europa in visita a Spoltore

Un gruppo di tour operator, giornalisti, blogger e influencer del settore turismo ha fatto visita al Convento e al centro storico di Spoltore. Sono arrivati da Inghilterra, Germania, Lituania, Spagna, Francia e Svizzera, accompagnati da Pia Pohjolainen della Camera di Commercio per scoprire le bellezze dell’Abruzzo. Ad accoglierli c'era il vice sindaco Chiara Trulli:

“Giornate come questa sono importanti perché gettano le basi per collaborazioni future e permettono di far conoscere maggiormente Spoltore nel sistema turistico”.