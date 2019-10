Il tour dell’impresa 4.0 fa tappa a Pescara 

A Pescara, il 26 ottobre, farà tappa un tour che mette in rete le competenze, le risorse e l’esperienza di professionisti, associazioni di imprenditori e Camere di Commercio, al fine di creare il primo Business Hub Itinerante d’Italia. Per un’intera giornata, in ognuna di quelle cinque città, gli imprenditori e gli startupper avranno gratuitamente a disposizione la consulenza di professionisti per Marketing, Digitalizzazione, Business Innovation, Fundraising e Internazionalizzazione. Il progetto si chiama “My business hotspot”.

Dalle ore 14 alle ore 20 sono previsti laboratori e workshop pratici, e gratuiti, per acquisire o affinare le competenze utili a lanciare o espandere il business imprenditoriale. Il tour è organizzato da Up2lab per fornire un supporto concreto allo sviluppo dei tessuti imprenditoriali locali. L'evento prevede workshop per rinforzare le skill manageriali e sportelli di consulenza gratuita per avere un primo auditing, da parte di esperti del settore, sulle principali attività di business development. Up2lab è società di consulenza e studio internazionale, Coface è una multinazionale tra i leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, mentre Confassociazioni è la Confederazione delle Associazioni Professionali.

“Il programma dei workshop prevede un approccio pratico, proprio per fornire un apporto concreto all’acquisizione di skill manageriali e favorire il trasferimento del know how nel campo della business innovation”, dice Ernesto De Martinis (foto), ceo di Coface Italia.