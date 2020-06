Terna avvia lavori per 20 milioni nel Pescarese e Teramano per il potenziamento della rete elettrica

Al via un piano d'investimenti e di riassetto della rete elettrica nelle province di Pescara e Teramo. Lo ha annunciato Terna, con 12 km di linee obsolete che saranno demolite e circa 14 km di elettrodotti interrati che restituiranno circa 40 ettari di territorio. L'investimento è di 20 milioni e coinvolgerà Pescara, Montesilvano, Città Sant’Angelo e Spoltore.

L'obiettivo, spiega l'azienda, è quello di rendere più moderno ed efficiente il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, coprendo adeguatamente il crescente fabbisogno energetico in quese aree. Terna, in merito alla procedura per l'avvio degli interventi, ha fatto sapere che i cittadini ed i proprietari delle particelle interessate dalle opere possono visionare il progetto nei ministeri dello sviluppo economico ed ambiente, nei Comuni interessati e direttamente da Terna Rete Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.