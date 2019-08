Taxi aeroporto d'Abruzzo, la Cna: "Operatori pescaresi penalizzati dalla Regione"

I tassisti di Pescara sono stati penalizzati dalla Regione Abruzzo dopo il decreto firmato dal presidente Marco Marsilio per la suddivisione dei 10 posti a disposizione nell'aeroporto d'Abruzzo.

A sostenerlo è Cristian Odoardi, presidente provinciale della Cna.

Marsilio, tramite il decreto, ha assegnato 8 posti ai tassisti pescaresi e 2 a quelli teatini.

Il numero dell'associazione di categoria, oltre a esprimere «solidarietà ai tassisti pescaresi, costretti a subire un provvedimento illogico e cervellotico voluto dalla Regione sulla gestione degli spazi all’interno dell’aeroporto d’Abruzzo», si dice pronto a dare battaglia: e la Cna è «pronta a sostenere in tutte le sedi la battaglia degli operatori cittadini contro la delibera firmata da Marsilio che impone l’installazione, all’interno dello scalo, di una postazione fissa con ben dieci auto pubbliche, assegnandone otto ai tassisti pescaresi e due ai colleghi di Chieti.

Questo il pensiero di Odoardi:

«Qui certo nessuno vuole alimentare anacronistiche guerre di campanile ma occorre considerare come i flussi di traffico in uscita e in entrata dall’aeroporto riguardino fondamentalmente Pescara e il suo hinterland. E dunque non si capisce per quale ragione questi flussi non debbano essere gestiti dagli operatori pescaresi, che sono già una quarantina, e sono alle prese con una situazione di mercato già di per sé difficile e complessa, È pure del tutto irrealistica la previsione di voler obbligare i tassisti ad assicurare dieci presenze fisse nello stallo interno allo scalo, laddove gli orari di partenza e arrivo dei voli sono circoscritti solo ad alcune fasce della giornata. In sostanza, i tassisti dovrebbero restare comunque in aeroporto in numero consistente senza lavorare».