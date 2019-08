Aeroporto d'Abruzzo, Marsilio stabilisce i posti assegnati ai tassisti di Pescara e Chieti

Sembra arrivare la parola fine sull'annosa questione relativa a chi tra i tassisti di Pescara e Chieti dovesse prestare servizio all'aeroporto d'Abruzzo.

A regolamentare la situazione è stato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Il governatore, che ha esercitato il potere sostitutivo e preso in considerazione il parere della Commissione consultiva regionale appositamente istituita, ha posto la firma sul decreto che definisce i criteri di riparto degli spazi di stazionamento taxi all’interno dello scalo aeroportuale.

In totale sono 10 i posti a disposizione e in base al decreto firmato da Marsilio saranno così suddivisi: 8 per i tassisti di Pescara e 2 per quelli di Chieti. Sarà poi prerogativa dei Comuni, in intesa tra loro, approvare una disciplina uniforme del servizio aeroportuale attraverso l’adozione di un regolamento e di tabelle tariffarie comuni.