Troppe tasse locali per i commercianti, Confcommercio scrive ai sindaci del Pescarese

Una serie di misure e proposte per ridurre le tasse locali sulle imprese pescaresi, che non riescono a far fronte alle imposte considerando la continua crisi di consumi oltre al peso degli affitti ed alle tasse a livello nazionale. A parlare è il presidente di Confcommercio Pescara Danelli che ha scritto una lettera al sindaco Masci ed ai sindaci del Pescarese per chiedere un intervento sia nel capoluogo sia nei comuni della provincia, con agevolazioni e sconti importanti per chi decidere di riaprire un'attività in un locale sfitto.

Confcommercio chiede in particolare:

esenzione per tre anni di tutti i tributi locali per chi riapre in un negozio sfitto;

agevolazioni sulle aliquote Tasi e Imu a favore dei proprietari che ridurranno gli affitti a negozi e pubblici esercizi;

rimodulazione tassa occupazione suolo pubblico con esenzione totale per fioriere, tende o elementi di arredo che non hanno fine economico ma servono solo ad abbellire la città;

eliminazione della sovrattassa sulle insegne luminose che al contrario andrebbero incentivate in quanto con le loro luci aumentano la percezione di sicurezza nelle città;

esenzione nel calcolo della Tassa Rifiuti di tutte le superfici non operative e di quelle che producono rifiuti speciali già smaltiti, per legge, a carico delle imprese;

Secondo Danelli, queste misure lungimiranti porteranno non solo ad una maggiore sopravvivenza delle attività già esistenti, ma anche all'apertura di nuovi negozi ed attività nei centri cittadini, portando poi ad un maggiore introito per le amministrazioni di imposte locali.