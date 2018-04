TARI: studiate le soluzioni a favore dei contribuenti di Montesilvano

L'Amministrazione Comunale ha pensato a soluzioni efficaci per risolvere alcune problematiche in materia tributaria. Due le novità sostanziali presentate questa mattina dall'assessore al bilancio Deborah Comardi. Un software a servizio degli utenti e un sistema più agevole per la riscossione dei tributi non pagati attraverso dilazioni di pagamento senza applicare interessi e sanzioni.

Lo sportello Automatico in versione 2.0 potrà essere gestito da ogni contribuente direttamente online, attraverso un iscrizione digitale. Sarà possibile comunicare variazioni anagrafiche in caso di nascite. Il sistema calcolerà l'importo aggiornato sulla base dei dati inseriti. Inoltre è stato pensato un metodo di pagamento rateizzato da applicare per gli avvisi non riscossi, senza l'aggiunta di interessi di mora. I solleciti bonari di riscossione sono in tutto 11.000 circa riferiti alla TARI degli anni 2015, 2016 e 2017per un totale di 8 milioni.