Tari Pescara, ecco le date entro le quali si dovrà pagare: invariato l'ammontare

Decise ufficialmente le date entro le quali si dovrà pagare la Tari a Pescara.

Come fa sapere l'amministrazione comunale, resta invariato per l’anno 2020 l’importo delle rate della tassa sui rifiuti.

L'assessore al Bilancio, Eugenio Seccia, allo scopo di tranquillizzare i contribuenti e porre fine alla ridda ingiustificata di voci e notizie intorno alle modalità e all’ammontare delle somme da pagare per la Tari 2020 comunica ufficialmente le scadenze e le modalità di pagamento.

L’ammontare delle quattro rate resterà invariato (25% per 4 rate), mentre chi vorrà potrà procedere al pagamento in un’unica soluzione la scadenza è fissata al 16 giugno. La scadenze delle quattro quote sono:

31 marzo;

31 maggio;

30 settembre;

30 novembre.

Questo quanto dichiara Seccia: