La Regione taglia il trasporto pubblico, a rischio gli autobus tra Pescara e Lanciano

La Regione Abruzzo taglia un milione di chilometri del trasporto pubblico, e adesso sono a rischio gli autobus tra Pescara e Lanciano . Il collegamento tra la nostra città e il capoluogo frentano, infatti, perderebbe alcune corse in favore del potenziamento della tratta extraregionale Giulianova-L'Aquila-Roma. Attualmente sono garantite 8 corse al giorno.

"Il consiglio regionale ha trasformato in legge il progetto di legge 42/2019 che prevede l'inserimento nei servizi minimi della tratta Giulianova-L'Aquila-Roma a invarianza di bilancio e con una perdita secca di circa 125mila euro al mese - afferma Marongiu - Ciò significa che dovrà essere recuperato e dunque tagliato altrove oltre 1 milione di km di corse in Abruzzo. A causa di tale provvedimento, la giunta regionale deciderà di tagliare corse regionali per favorire con grande perplessità una tratta extraregionale da Giulianova per Roma che trova anche ampia copertura nel mercato a prezzi concorrenziali.