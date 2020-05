Lo studio Gargano di Pescara selezionato tra i migliori d'Italia del 2020 dal Sole 24 Ore

Lo studio legale Gargano di Pescara è stato selezionato tra i migliori d'Italia del 2020 da Il Sole 24 ore.

Fondato e guidato dall'avvocato Edno Gargano lo studio legale ieri è comparso sulle pagine de Il Sole 24 Ore tra i migliori studi legali d'Italia.

Il quotidiano economico da due anni commissiona a una società tedesca un'indagine statistica per la rivista "Guida al Diritto" e il 18 maggio ha pubblicato l'articolo e il Dossier di 16 pagine con i risultati dell'indagine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In base alle 20 mila segnalazioni da parte di avvocati (peer to peer), giuristi d'impresa e clienti, sono stati individuati 337 studi legali all'interno di 5 macro aree territoriali italiane, che si distinguono per competenze e risultati positivi nell'ampio panorama giuridico nazionale. Il nuovo importante riconoscimento per lo studio Gargano si aggiunge al premio ricevuto recentemente da "Le Fonti Awards " come "Studio dell'anno emergente nel diritto del turismo" per l'anno 2019 e va a consolidare la stima e la fiducia di quanti si rivolgono al team dell'avvocato Gargano per avere assistenza legale. All'interno del team anche l'avvocato e consigliere comunale Manuela Peschi.