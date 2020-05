Nuovo grido d'allarme degli studenti fuori sede in Abruzzo: "Marsilio ci ha dimenticati, vogliamo i nostri diritti"

Studenti fuorisede e precari dimenticati dalla Regione Abruzzo. Nuovo grido d'allarme dei giovani studenti universitari che si trovano a Pescara e nel resto del territorio abruzzese che chiedono un sostegno economico al governatore Marsilio per l'emergenza Coronavirus. Moltissimi di loro, infatti, che lavoravano in modo precario, si sono ritrovati improvvisamente senza lavoro e le famiglie degli studenti non hanno avuto alcun beneficio o sussidio per il pagamento degli affitti universitari in questi due mesi di stop.

Ed anche per il futuro allo stato attuale non ci sono in previsione misure, e dunque ci saranno ancora contratti d'affitto da recedere. Una situazione inaccettabile considerando anche l'insufficienza delle borse di studio ed il pagamento delle rate universitarie rimaste, ovvero quelle più onerose.

Non possiamo permettere che ci venga negato un diritto come quello allo studio per questo stiamo portando avanti una campagna con la rete nazionale Noi Restiamo: anche nelle università dell'Abruzzo vogliamo più residenze pubbliche, vogliamo una copertura totale delle borse di studio, vogliamo che i tirocini vengano retribuiti, che il materiale per la didattica a distanza sia accessibile a tutte e tutti, vogliamo l'abolizione dei test d'ingresso all'università e la sospensione della terza rata e di tutte le rette del prossimo anno.

Gli studenti hanno inviato una lettera ai rettori ed al presidente Marsilio, senza avere alcuna risposta, ed annunciano battaglia per i propri diritti in un sistema universitario fallimentare con un prevedibile ulteriore calo delle immatricolazioni:

