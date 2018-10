Strade "colabrodo" e parchi abbandonati: dal Comune in arrivo 850 mila euro

Approvata dal consiglio comunale un'importante delibera riguardante la riqualificazione di molte strade e dei parchi pubblici cittadini. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli, ricordando che la delibera è inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e prevede lo stanziamento di 850 emila euro, di cui 500 mila euro per le strade e 350 mila euro per i parchi. E' necessario un doppio passaggio in consiglio in quanto la delibera non era inserita nel piano originario già approvato.

"In particolare per quel che attiene ai parchi, c’è la volontà dell’Amministrazione di procedere ad un sostanziale restyling di tutti i parchi della città, partendo principalmente dalla sostituzione dei giochi. Dopo i controlli sulla sicurezza degli stessi vogliamo cambiare tutti quelli vecchi e malmessi in modo da ricollocare nei 64 parchi della città giochi nuovi e sicuri. Interventi previsti anche per il giardino di Piazza Duca e per varie aree di sgambettamento, al fine di adeguarle anche sulla base di numerose richieste che provengono da chi ne fa uso. Le strade scelte invece, che verranno integralmente riqualificate nella parte carrabile, ci aiuteranno a garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli a motori, ma anche dei ciclisti e dei pedoni. Interverremo in via Colle Iannamorati che dopo la neve degli anni scorsi merita una riqualificazione e lo faremo intervenendo completamente su tutta la direttrice stradale di collegamento tra via di Sotto e via Fonte Romana."

Dopo l'approvazione saranno predisposti i progetti ed i relativi bandi, al termine dei quali potranno essere consegnati i cantieri. Blasioli ha assicurato il massimo impegno per far partire i lavori nei primi mesi del 2019.