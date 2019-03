Viabilità, 14 milioni di euro per le strade dissestate della provincia di Pescara

Pioggia di milioni di euro (56 in totale) in arrivo per la manutenzione straordinaria delle strade dissestate nella regione Abruzzo.

Questo il primo atto ufficializzato dalla nuova giunta regionale guidata dal presidente Marco Marsilio.

Infatti le amministrazioni provinciali abruzzesi potranno usufruire di un anticipo finanziario più corposo, pari al 60% degli importi dei lavori appaltati per la manutenzione delle strade, anziché il 10% previsto nel precedente provvedimento; a fronte dell'80% dell'anticipo rendicontato, le Province potranno poi ricevere un ulteriore erogazione del 10%. Il resto sarà pagato alla conclusione delle opere.

Per la Provincia di Pescara sono previsti 14 milioni di euro di cui 7 milioni all'area vestina, 3 milioni 500mila euro all'area delle colline casauriensi per intero e 3 milioni 500mila euro all'area montana pescarese.