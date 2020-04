Stop ai matrimoni, parla la wedding planner: "Nel 2021 ci si sposerà durante la settimana"

Stop ai matrimoni per via del lockdown, parla la wedding planner pescarese Simonetta Quieti: "Il prossimo anno ci si sposerà durante la settimana". L'intero comparto economico che gira attorno alle nozze è stato duramente colpito dalla crisi, anche perché proprio in questo periodo, solitamente, si celebra la maggior parte delle cerimonie:

"Un intero settore in ginocchio", afferma la Quieti. "In molti stanno rinviando al 2021, sarà l'anno dei matrimoni infrasettimanali e invernali. È tutto l'indotto a essere in fortissima crisi: è tutto fermo. La cosa che succederà è che verranno spostati tutti nel 2021, anno in cui ci saranno tantissimi matrimoni. Chi si doveva sposare nel 2020 lo farà l'anno prossimo, in un giorno infrasettimanale o in un periodo dell'anno in cui generalmente non ci si sposa".