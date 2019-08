Confindustria Pescara-Chieti, corso gratuito StartImpresa: ecco come iscriversi

C'è ancora tempo per iscriversi a StartImpresa il corso gratuito di Confindustria Chieti Pescara per aspiranti imprenditori.

Le adesioni al corso dell'associazione di categoria saranno accettate fino a venerdì 30 agosto.

Il percorso formativo gratuito, che mira a far conoscere i trucchi del mestiere e come avviare un'attività imprenditoriale, inizierà il 6 settembre.

StartImpresa ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per capire come costituire una azienda o una start up di successo impostando e validando un’idea, un progetto d’impresa. Tutto questo grazie alla guida di un team di imprenditori e manager che metteranno a disposizione il loro tempo e le loro competenze.



Al seguente LINK il bando, il calendario, la domanda di iscrizione. Per informazioni si può contattare Confindustria Chieti Pescara telefonando al numero 085432551 o scrivendo a info@confindustriachpe.it