Stagione balneare, un flash mob per chiedere chiarezza e risposte sulla ripartenza

Con la stagione balneare alle porte, un flash mob per chiedere chiarezza e risposte sulla ripartenza del settore. L'iniziativa, a cura delle associazioni dei balneatori Sib Abruzzo Confcommercio, Fiba Confesercenti, Assobalneari Confindustria e Consorzio Ciba, si terrà nella mattinata di domenica 10 maggio, quando ciascun operatore si troverà da solo in spiaggia.

Dalle ore 11 alle ore 12, con la tipica maglietta da salvataggio, il salvagente e la mascherina a protezione di bocca e naso, ogni balneatore monterà simbolicamente un solo ombrellone per "richiamare l'attenzione dei bagnanti e dire loro che noi siamo pronti per partire con la nuova stagione". Ecco cosa si legge in una nota congiunta delle associazioni:

