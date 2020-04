Stabilimenti balneari con le luci accese, gesto dimostrativo degli operatori del mare

Luci degli stabilimenti balneari accese a Pescara, Montesilvano e lungo l'intera costa abruzzese dal tramonto alle ore 21 questa sera, martedì 28 aprile.

A farlo saranno le strutture che, nell'ambito dell'emergenza sanitaria, hanno potuto riaprire solo per eseguire lavori di manutenzione.

Si tratta di un gesto dimostrativo, come spiega Riccardo Padovano, presidente del Sib Confcommercio.

«Abbiamo deciso di illuminare tutti insieme le riviere della nostra costa per far sapere alla cittadinanza e ai nostri clienti che noi vogliamo riaprire. Vogliamo sensibilizzare anche il Governo e tutti gli enti perché in questo momento particolare di emergenza sanitaria, chiediamo il giusto sostegno come settore dei balneari, e così abbiamo pensato con questa iniziativa di dare vita per qualche ora alle nostre riviere e farle tornare a illuminarsi anche artificialmente con le luci accese. Chiediamo al Governo disposizioni chiare e realizzabili perché se è vero che dovremo riaprire il 1 giugno, lo dovremo fare, lavorando anche nelle nostre strutture e non solo sulle spiagge. Chiediamo anche chiarezza su quelle che dovranno essere le disposizioni in materia sanitaria per quel che concerne per esempio il distanziamento sociale ma anche su altre disposizioni abbiamo bisogno di celerità e certezza sui modi e sui tempi. Per tutti questi motivi questa sera accenderemo le luci sulle problematiche dei balneari che normalmente il 1 maggio iniziano la stagione è che invece per questa estate del 2020 sono ancora in attesa di quelle disposizioni che non sono più rinviabili. Siamo in ritardo e oggi vogliamo far sentire a tutti la nostra voce, seppur in maniera pacata e dire che siamo presenti. L'iniziativa del Sib ha avuto una positiva risposta da parte di tutta la rete dei balneari abruzzesi che da Alba Adriatica a San Salvo questa sera resteranno accesi».