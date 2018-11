Spostamento terminal bus di Tiburtina ad Anagnina, anche l'Anci dice no

Anche l’Anci Abruzzo si dice contraria allo spostamento del terminal da Tiburtina ad Anagnina per quanto riguarda i bus che giungono a Roma dall'Abruzzo.

"La decisione - si legge in una nota - è fortemente penalizzante verso i pendolari abruzzesi che quotidianamente per ragioni di lavoro si recano a Roma. Lo spostamento dell’Hub da Tiburtina ad Anagnina rende praticamente impossibile spostarsi per ragioni di lavoro dall’Abruzzo interno impedendo di fatto il pendolarismo a Roma, contro le esigenze di una categoria di cittadini che già è sottoposta ad enormi sacrifici".