“Impresa in un giorno”, attivato a Città Sant’Angelo un nuovo sportello telematico per l’avvio d’impresa. Il servizio è realizzato dal Comune in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara ed è raggiungibile QUI.

"Il servizio - si legge in una nota - apporta una semplificazione notevole in termini di adempimenti, facilitando l’avvio d’impresa e consentendo di gestire, con una sola pratica telematica, l’avvio di una gran parte delle attività. Una serie di osservanze che in precedenza andavano poste in essere singolarmente ora saranno riassunte e gestite unitariamente, completamente on-line".

E ancora:

"Un percorso di semplificazione che alleggerirà gli oneri burocratici e garantirà efficienza, imparzialità e trasparenza a tutti gli imprenditori, specialmente piccoli e medi, alle prese con le procedure legate allo svolgimento dell’attività. Questo modo di operare consente di restare a casa e avviare pratiche molto importanti dal proprio pc, in totale comodità e tutelando la propria salute".