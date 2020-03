Spoltore, slittano le scadenze per i bonus sociali acqua e luce. Come spiega il sindaco Luciano Di Lorito:

"I cittadini potranno richiedere il beneficio con la proroga senza perdere il diritto alla continuità. Tutto ciò, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti di prolungamento delle restrizioni conseguenti all'emergenza Covid-19".

I cittadini beneficiari di bonus in scadenza al 30 aprile 2020 (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 marzo) o al 31 maggio 2020 (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile) potranno chiedere il rinnovo entro il 30 giugno per vedere garantito l'ulteriore periodo di 12 mesi in continuità con il precedente.

Per il periodo che va dal 1° marzo al 30 aprile, dunque, chi dovesse rinnovare la domanda di bonus oltre la scadenza originaria prevista dalla regolazione, ha comunque 60 giorni di tempo al termine del periodo di sospensione. Per quanto riguarda i servizi di rete, non sono stati sospesi i pagamenti di acqua, luce e gas, ma per le bollette dal 24 febbraio in poi, in caso di mancato pagamento, non saranno emessi interessi di mora e attuati distacchi fino al 3 aprile.