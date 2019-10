Spoltore Servizi, avviso pubblico per la nomina dell'amministratore unico della società

Un avviso pubblico è stato pubblicato per la nomina dell'amministratore unico della società Spoltore Servizi.

L'avviso è stato pubblicato nella giornata di ieri, lunedì 21 ottobre sui canali istituzionali e inviato agli ordini professionali.

Un provvedimento necessario dopo le dimissioni di Stefano Ilari, nominato amministratore unico nel 2017, che fino all'arrivo del suo successore continuerà comunque a occuparsi dell'ordinaria amministrazione.

Requisiti oggetto di valutazione per la nomina sono i titoli di studio e i titoli abilitanti all'esercizio della libera professione che siano correlati con l'incarico che si intende conferire, le esperienze positive in campo imprenditoriale o della direzione organizzativa di società od enti, l'esperienza in qualità di responsabile di studio professionale e l'attività di ricerca o di docenza universitaria. In tutti e tre i casi, per essere considerate queste esperienze e attività devono avere avuto durata di almeno cinque anni.

Chi fosse interessato può presentare domanda entro le ore 12 del 31 ottobre 2019 all'ufficio protocollo, corredata dalla documentazione richiesta nell'avviso.

Per tutti i dettagli basta cliccare QUESTO LINK.