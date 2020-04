Il Comune di Spoltore aderisce a "Mangia italiano", l'iniziativa di Coldiretti. Ecco cosa si legge in una nota:

"Nel ricordare, al fine di evitare inutili code e assembramenti in alcuni punti vendita a scapito di altri, di usufruire il più possibile dei servizi a domicilio o dei negozi di alimentari più vicini alla propria abitazione presenti sul territorio, accogliamo l'invito di Coldiretti a sostenere l'acquisto di prodotti "Made in Italy". Si ricorda inoltre che la spesa non deve essere un'occasione per uscire di casa, ed è consigliabile concentrare gli acquisti, aiutando in questo anche i parenti e i vicini più anziani".