In 6mila a Capodanno Amicizia, appello degli organizzatori alle istituzioni: "Collaboriamo"

“Seimila persone da Lazio, Puglia, Molise, Marche, Campania e Abruzzo, 23 hotel della costa con il sold out di prenotazioni con oltre 500 persone impiegate: tutto questo vuol dire che l’Abruzzo ha potenzialità da non sottovalutare; i politici dovrebbero unirsi a noi organizzatori di eventi e insieme potremmo promuovere la nostra splendida regione creando anche nuovi posti di lavoro”.

Con queste parole Alex Anconitano, noto imprenditore nonché organizzatore insieme a Pietro Kus e Rinaldo Di Meo del progetto Spaziovita Capodanno Amicizia, commenta il grande successo della quarta edizione dell’evento.

Amicizia non è solo un evento ma un progetto avviato quattro anni fa che coinvolge sia le strutture alberghiere della costa adriatica che si occupano di cenoni e pernottamenti sia il Pala Dean Martin di Montesilvano che ospita il festival. Un’iniziativa, insomma, di caratura nazionale che quest’anno si è svolta su un’area di 10mila mq con quattro zone che sono state allestite all’interno del Palacongressi nelle quali si sono alternati sei generi musicali differenti. Ad arricchire l’aspetto scenografico ci sono stati show olografici, spettacoli laser e performance di artisti.

“Se imprenditori autonomi come noi sono riusciti a radunare così tante persone provenienti da fuori regione – sottolinea Alex Anconitano – insieme possiamo fare tanto di più. Ci sono molti paesi al mondo in cui istituzioni e professionisti del settore lavorano in sinergia; insieme sono stati capaci di sfruttare le potenzialità dei luoghi e li hanno fatti diventare punto di riferimento a livello mondiale non solo per l’intrattenimento ma anche per il comparto turismo”.