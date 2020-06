Divieto di transito in 3 sottopassi ferroviari in centro per lavori

Sottopassi ferroviari chiusi in centro città a Pescara per lavori di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) relativi alla realizzazione del nuovo binario.

In maniera scaglionata, dal 22 giugno al 21 luglio, ci sarà il divieto di transito nei sottovia in corrispondenza di via Rigopiano, via Teramo e via Caduta del Forte.

Come fa sapere il Comune, nel periodo tra il 22 giugno e il 31 luglio, e comunque fino al termine dei lavori ci sarà:

l'istituzione del divieto di transito nei sottovia posti in corrispondenza degli sbocchi di via Teramo, di via Rigopiano e di via Caduta del Forte che verranno interdetti al traffico sempre uno alla volta secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il divieto sarà diluito nell’arco di tempo compreso tra il 22 giugno e il 31 luglio, e interesserà cronologicamente un sottovia alla volta secondo l’andamento dei lavori. Ieri si è partiti dal sottopasso di via Rigopiano, situazione che ha colto di sorpresa molti automobilisti e creato disagi al traffico visto che non c'era stato alcun prevviso.