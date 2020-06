Nasce sottocasamia.com, il local martketplace per rilanciare il commercio locale pescarese in chiave digital

Rilanciare il commercio locale in chiave digital dopo il lockdown. È questo l'obiettivo di sottocasamia.com, il primo local martketplace ideato da Lorenzo Putaturo e Alessandro Marcucci e promosso dalla Confesercenti Pescara con il supporto dei commercianti di Montesilvano e di Pescara.

L'obiettivo è valorizzare il negozio fisico ed accelerare la digitalizzazione dei processi d'acquisto, coniugando dunque lo shopping fisico nei negozi al sistema dell'ecommerce che ormai si sta diffondendo in modo importante anche nel nostro paese. I clienti attraverso il sito avranno garantite consegne in giornata o in 3 ore con mezzi green, consegne in punti di ritiro presenti sul territorio, reso istantaneo in giornata, promo ed offerte da spendere all'interno dei negozi.

Si potrà anche effettuare la prenotazioni per l'ingresso in negozio e per il settore del food delivery e spesa a domicilio. Il progetto mira ad espandersi anche in altre città abruzzesi. Entro un paio di settimane sarà ufficialmente attivo per la vendita online.