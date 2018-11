Smart City Index, Pescara prima in Abruzzo ma solo 71esima a livello italiano per i servizi al cittadino

La città di Pescara risulta, a livello italiano, al 71esimo posto della classifica Smart Index City stilata da Ey (Enst e Young).

Il capoluogo adraitico, salito di 3 posizioni rispetto al 2016, è il primo in Abruzzo ma insieme a Teramo (86esima con 6 posizioni in più), Chieti (89esima con 3 posizioni in più) e L'Aquila (96esima 5 posizioni in meno) è tra le ultime 40 in Italia.

Il rapporto di Ey analizza e classifica le 117 città capoluogo italiane e dà conto del livello di sviluppo delle reti e della capacità di ogni città di innovare e offrire servizi ai propri cittadini. Nel rapporto 2018 l’analisi è stata effettuata in base a quattro livelli: infrastrutture di rete, sensoristica, piattaforme dati, applicazioni mobili e web.

Emerge come tutti e quattro i capoluoghi regionali di provincia siano indietro. Pescara però è ottava a livello nazionale in Smart Economy, con buoni risultati in economia digitale e digital work, mentre è decisamente indietro sul fronte dei servizi, strato nel quale la città ricopre le ultime posizioni in education, turismo e cultura e sanità.

Nella classifica Chieti risulta 37esima in italia in vision e strategia, indietro invece in servizi (107esima in italia in education) e smart economy (103esima su 117 in Pmi e startup). Teramo è tra le prime 30 in smart citizens, con una buona peformance specialmente in inquinamento (15esima in italia), indietro in sensoristica, specialmente in smart grid e sensoristica stradale. L’Aquila segna una buona performance in smart economy, dal lato della domanda (economia digitale, pmi e startup). indietro in sensoristica ed infrastrutture.

Le prime tre a livello italiano sono Milano, Torino e Bologna.