Simona Corsello nuovo presidente di Fidapa Bpw Pescara Portanuova

La Corsello, funzionaria nella Fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, succede a Miriam D'Ascenzo alla guida della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari - Business and professional women e resterà in carica per 2 anni