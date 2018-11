Sicurezza e legalità: i commercianti abruzzesi preoccupati per abusivismo, furti e contraffazione

Abusivismo, contraffazione e furti. Sono queste le principali preoccupazioni che affliggono i commercianti abruzzesi e pescaresi per quanto riguarda la sicurezza e criminalità. I dati sono emersi grazie allo studio della Confcommercio riguardante tutto il territorio nazionale e presentato nell'ambito dell'iniziativa "Legalità Mi Piace". Estrapolando i dati relativi alla nostra regione, il 29% delle imprese abruzzesi percepisce un peggioramento della sicurezza, con un 53% di aumento della percezione di abusivismo, 49% dei furti e 40% del fenomeno della contraffazione.

In particolare per i furti, il 65% ha effettuato spese per la sicurezza:

"In tale ambito il 44% ha installato telecamere/allarmi, il 22% ha fatto ricorso alla vigilanza privata, il 12% si è rivolto alle associazioni di categoria e il 10% ha chiesto protezione informale alle forze di polizia. In crescita il dato delle imprese abruzzesi che si rivolgono alle assicurazioni (23%) ma ancora molto lontano dal dato nazionale (40%) mentre spicca il dato relativo all’installazione di vetrine corazzate (21%) di molto al di sopra del dato Italia (12%)."

Sconfortante il dato sul contrasto al crmine: il 90% dei commercianti ritiene insufficienti le leggi attuali, l'80% chiede certezza per le pene mentre il 55% dei negozi ha subito almeno un episodio di taccheggio.

Franco Danelli, presidente Confcommercio Pescara: