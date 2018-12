Sicurezza delle autostrade abruzzesi, il Mit: "Sono pronti 50 milioni di euro"

La precisazione in una nota: "Già firmati 3 progetti per i lavori di messa in sicurezza sui viadotti; il relativo decreto che sbloccherà i primi milioni è alla firma del Ministro dell'Economia. Per i restanti 10 progetti l'istruttoria è in fase di conclusione"