Sicurezza Autostrada dei Parchi, Fit Cisl sollecita interventi: "Basta tergiversare"

Gli interventi per la messa in sicurezza sull'Autostrada dei Parchi non possono più essere rimandati. E' questo il succo della sollecitazione inviata al Mit da Pasqualino Di Cristofano, segretario della Rsa Fit-Cisl di Strada dei parchi, società concessionaria delle autostrade A24 e A25, tra le quali rientra anche la Pescara-Roma.

"E' giunto il momento - afferma il sindacalista - di non tergiversare più e che ognuno si assuma chiare responsabilità su ogni adempimento necessario ad una grande opera di messa in sicurezza generale di tutta la A24 e di tutta la A25 che non può essere certo rallentata dalle note lungaggini burocratiche italiane".

Di Cristofano annuncia che nei prossimi giorni verrà recapitata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una nota "in cui solleciteremo gli atti di competenza ministeriale, considerato anche che il piano di intervento e messa in sicurezza allegato al Piano economico finanziario è stato presentato da tempo da Strada dei Parchi".

Il riferimento è al piano di messa in sicurezza definitiva, del costo di 3 miliardi di euro, previsto nella legge di stabilità del 2012 dopo che il sisma dell'Aquila del 2009 mise in evidenza l'importanza strategica delle due autostrade in caso di calamità naturale.