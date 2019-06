Multe alle auto dei bagnanti, Sib: "Riaprire i parcheggi sulla riviera sud e lungo la strada parco"

Riaprire immediatamente i parcheggi sulla riviera sud e lungo la strada parco. Lo chiede il presidente del Sib/Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano:

“Le numerose multe comminate nella prima vera giornata di mare alle auto in sosta sulle riviere sono la testimonianza che esiste un problema parcheggi. Su Pescara sud i lavori nel tratto antistante il Teatro D’Annunzio sono ancora in corso, in pieno giugno, dopo che erano state fatte promesse alle imprese balneari circa la chiusura dei cantieri entro maggio. A Carlo Masci chiediamo di definire un crono programma di interventi per restituire decoro alla zona a partire dalla riapertura immediata del parcheggio adiacente il Teatro D’Annunzio e di quello di via Barbella”.