Shopping Natalizio: luci ed ombre sulle vendite per i commercianti del centro

Vendite superiori o in linea con lo scorso Natale per la maggior parte dei commercianti, calo di fatturato per un quarto degli esercenti del centro intervistati. Confcommercio ha condotto un breve sondaggio fra gli associati per capire l'andamento dello shopping natalizio, e conoscere le loro proposte per migliorare l'offerta.

Circa il 20% ha registrato fatturati in crescita, il 60% stabili rispetto allo stesso periodo del 2016 mentre il 25% ha segnalato un calo. Fra le richieste c'è l'anticipo dei saldi a fine anno, questione da anni ormai portata avanti dalle associazioni di categoria, mentre i negozianti si dicono soddisfatti per l'offerta di eventi proposta dall'amministrazione comunale per tutto il periodo natalizio oltre alle luminarie artistiche tornate ad accendere il centro.

L'obiettivo è avere un cartellone eventi spalmato su tutto l'anno, per poter attirare turisti e clienti anche negli altri periodi dell'anno evitando l'afflusso in massa, soprattutto nei giorni festivi, presso i centri commerciali di periferia.