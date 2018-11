Crisi del commercio, inizia da Pescara il viaggio del Tg2 [VIDEO]

Le telecamere del Tg2 sono state in Abruzzo per la prima tappa del "Viaggio del Tg2 nella difficile realtà dei piccoli negozi".

Il servizio è andato in onda nell'edizione delle 13 di oggi, giovedì 15 novembre.

Il viaggio del telegiornale di Rai 2 parte dall'Abruzzo, «seconda regione più martoriata, dopo la Lombardia, per il settore del commercio», come da annuncio della presentatrice.

La giornalista Chiara Lico racconta prima la storia di Nada Rosa, ex imprenditrice di Miglianico che ha aperto e chiuso diversi negozi nel giro di pochi anni a causa della crisi economica e della concorrenza dei diversi centri commerciali oltreché delle vendite online.

Il secondo passaggio è stato a Pescara dove la Lico ha incontrato Lido Legnini, direttore regionale di Confesercenti Abruzzo, che ha analizzato le cause delle tante saracinesche abbassate in quella che da sempre è considerata una città la cui economia è basata principalmente sul commercio.

Per vedere il servizio del Tg2 andato in onda nell'edizione di oggi basta cliccare QUI.