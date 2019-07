Lavori in zona ospedale, istituito il senso unico in via Monte Faito e via Fonte Romana

Modifiche alla viabilità a Pescara in zona ospedale per i lavori di realizzazione della nuova rotatoria tra via Fonte Romana e via Monte Faito.

Per questa ragione il Comune ha firmato un'ordinanza che dispone il senso unico di marcia in via Monte Faito.

Il senso unico di marcia è in vigore a partire da oggi, lunedì 1 luglio e lo sarà fino al 15 luglio o comunque fino all'ultimazione dei lavori.

Questi i dettagli:

istituzione del senso unico di marcia in via Monte Faito, a partire dall'intersezione con via Fonte Romana verso via Monte Pagano , per un tratto della lunghezza di circa 40 metri;

, per un tratto della lunghezza di circa 40 metri; istituzione del senso unico di marcia in via Fonte Romana, direzione est – ovest per un tratto della lunghezza di circa 50 metri;

obbligo di svolta in via Monte Pagano e/o in via Rigopiano per il traffico veicolare che percorre via Monte Faito da via Valle di Rose verso l’ospedale;

per il traffico veicolare che percorre via Monte Faito da verso l’ospedale; obbligo di svolta a destra, in via Monte Faito per il traffico veicolare che percorre via Fonte Romana a salire.