Building Information Modeling per costruire città sostenibili, seminario all'università

L'Enea, in collaborazione con la Regione Abruzzo, propone un seminario tecnico in programma nella mattinata di venerdì 28 giugno al Polo universitario di Pescara, con l'obiettivo di presentare la metodologia del Building Information Modelling (Bim) fornendo ai partecipanti una conoscenza di base.

Ad aprire i lavori sarà l'assessore regionale con delega a Urbanistica e Territorio, Demanio marittimo, Paesaggi, Energia e Rifiuti, Nicola Campitelli. Nell'occasione verrà presentato il progetto Net-Ubiep, che ha l'obiettivo di aumentare le prestazioni energetiche degli edifici stimolando e promuovendo l'uso del BIM durante il ciclo di vita di un edificio: dalla fase di progettazione alla costruzione, gestione, manutenzione, ristrutturazione, per arrivare, infine, alla demolizione.

Per trarre tutti i benefici introdotti dal Bim occorre che tutti i tecnici della filiera delle costruzioni siano pronti ad acquisire nuove competenze che siano integrate anche con l'obbligatorietà dell'introduzione dei criteri di performance energetica degli edifici per una migliore qualità del progetto e per un costo di manutenzione e gestione inferiore.

Net Ubiep promuove anche la collaborazione in tutta la filiera perché è importante che tutti i professionisti e i tecnici, che partecipano alle diverse fasi della progettazione e della realizzazione, abbiano uno specifico ruolo di raccolta, gestione e memorizzazione di tutte le informazioni necessarie, durante l'intero il ciclo di vita dell'edificio.