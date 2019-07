Adriatica Risorse, avviso pubblico per la nomina del direttore generale

Una selezione pubblica per la nomina del direttore generale di Adriatica Risorse spa.

A indirla è stato l'amministrato unico Domenico Di Michele.

L'avviso pubblico per l'individuazione del direttore generale scadrà lunedì 8 luglio alle ore 12, termine entro il quale si potranno presentare le candidature.

Per tutti i dettagli relativi all'avviso pubblico di selezione comparativa per l'acquisizione delle candidature e la formazione dell'elenco dei soggetti idone alla nomina del Direttore Generale della "Adriatica Risorse S.p.A.", compreso il modulo per presentare la candidatura, basta cliccare QUESTO LINK.